Излизаме много рано, понякога ставам около 5 часа, за да си подготвя лодката. Последно време няма кой знае каква риба, специално тази година уловът е слаб, но сме доволни на това, което ни дава морето. Това каза пред Varna24.bg рибар от Балчик.
"От много години съм рибар, от 2002 година се занимавам с промишлен риболов, израстнал съм на брега на морето. Не ми е това основната професия, имам си друга работа, вече съм пенсионер. Аз имам момичета, те си имат други професии- едната е в банка, другата е готвачка", каза рибарят
Морето е един голям източник на много неща, категоричен бе рибарят. "На препитание, но трябва да го познаваш. Не е за всеки, трябва да знаеш някои тънкости, защото ако не го познаваш, става опасно", обясни мъжът.
"Имал съм много страшни моменти в морето - на силни морски течения и премеждия. Имало е моменти, в които съм мислел, че няма да се върна. Например - на силен вятър ако ти изгасне моторът и загубиш самообладание и не знаеш, и хвърлиш котва, става опасно, защото този вятър може да те завлече".
