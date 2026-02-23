Родилката от Добрич видя за пръв път дълго чаканото си бебе
Съпругът на Красимира изказа искрена благодарност към всички, които са помогнали досега. "Благодаря на всеки, който се включи. Ако има нужда от нещо допълнително, ще съобщим своевременно“, сподели той, изразявайки своята признателност за помощта, която получиха.
Медицинският екип, воден от завеждащия АГ отделението д-р Ивайло Петев, продължава да наблюдава внимателно състоянието на родилката. Лечението ѝ се провежда съобразно препоръките на регионалните консултанти по акушерство и гинекология, като при всяка промяна в състоянието се поддържа постоянна връзка с тях.
През уикенда, когато се събираше кръв за нея, Кръвният център в Добрич работи извънредно, за да осигури необходимото количество кръв. Над 100 души дариха кръв в подкрепа на родилката, като само в неделя повече от 30 дарители се включиха в кампанията. Приемът продължи два часа след обявения краен час, което свидетелства за огромната вълна на съпричастност от страна на добричлии.
