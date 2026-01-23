Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2024 г. в област Шумен възлизат на 236.8 млн. евро, като се наблюдава ръст от 13.1% в сравнение с 2023 година, съобщиха от НСИ.По данни за ПЧИ в предприятията от нефинансовия сектор в област Шумен се наблюдава устойчива тенденция на нарастване в периода 2019–2024 г. През 2019 г. обемът на инвестициите възлиза на 114,3 млн. евро, като през следващите две години се отчита умерен ръст – до 118,0 млн. евро през 2020 г. и 120,8 млн. евро през 2021 г. Значително увеличение е регистрирано през 2022 г., когато инвестициите достигат 204,4 млн. евро. Положителната динамика се запазва и през 2023 г. – 209,3 млн. евро, а през 2024 г. е отчетена най-високата стойност за разглеждания период – 236,8 млн. евро.През 2024 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 204.6 млн. евро, или с 8.7% повече спрямо предходната година, следван от сектор "Операции с недвижими имоти“, където са направени инвестиции в размер на 19.8 млн. евро. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) чуждестранните инвестиции са в размер на 3.8 млн. евро.Сред промишлените дейности с най-голяма стойност на ПЧИ към 31.12.2024 г. в област Шумен е "Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“ със 71.2 млн. евро. Следва "Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване“ с 52.7 млн. евро.В областта с най-голям обем на ПЧИ е община Шумен със 142.3 млн. евро, следвана от община Нови пазар - 35.8 млн. евро, и община Каспичан - 34.6 млн. евро.Пряката чуждестранна инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.