ЗАРЕЖДАНЕ...
С 227 км/ч шофьор на луксозен джип бърза да се прибере у дома, друг "настъпа" Майбаха само до 180
©
171 са засечените скорости над ограниченията. От тях 148 са водачи на леки автомобили и 23 на товарни автомобили. На автомагистрала "Тракия“ са засечени две скорости - 227 и 180 км. ч. при ограничение 140 км. ч.
На територията на ОДМВР-Сливен, по време на проверките, са установени един водач с алкохол над 0,5 до 1,2 промила, един водач с алкохол над 1,2 промила, двама са отказали да бъдат изпробвани за алкохол и наркотици. Установен е един неправоспособен водач и четири случая на неправилно изпреварване.
Съставени са 325 актове и фишове, образувани са досъдебни и бързи производства.
На автомагистрала "Тракия“ има денонощно екипи на сектор "Пътна полиция“-Сливен, които следят за спазване на правилата за движение. Продължава засиленото полицейско присъствие по главните и второстепенни пътища в област Сливен. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.
Още от категорията
/
Русинова: Борим се да се вдигне медицинския хеликоптер за едно от пострадалите деца при катастрофата край Монтана
13:11
Един град от Лудогорието заложи на слънцето – плащат по-малко за домакински ток и производство
29.08
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
28.08
Николай Попов: На дядото на Сияна му беше отказано обезщетение. Добре известна застрахователна компания е отговорна за това
27.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кюстендил се възстановява след мощната буря
09:00 / 31.08.2025
Масово сезонните търговци по морето нямат цени в левове и евро
09:53 / 30.08.2025
Брутален акт на агресия над малко коте! Момче го взима и удря в з...
17:22 / 29.08.2025
След снощния инцидент със загинала жена: Социалният министър разп...
14:51 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.