Хижа в Община Девня бе напълно обновена с европейски средства. Проектът "Основен ремонт и повишаване на енергийната ефективност на хижа "Фазанария“ е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ "Девня-Аксаково“, Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият му бюджет е 174 091, 50 лв. Бенефициент е местната администрация, съобщиха от Областния информационен център във ВарнаСградата е строена през далечната 1973 г. и преди ремонта е била в лошо състояние, което не е позволявало да бъде използвана. При нейното реновиране са изпълнени дейности, сред които подмяна на външната и вътрешната дограма, полагане на фасадна топлоизолация, подмяна на елементи от покривната конструкция и цялостна смяна на покривното покритие, полагане на нови настилки и облицовки, ремонт на ел. и ВиК инсталациите.С изпълнението на заложените мерки са подобрени показателите за енергийна ефективност, което от своя страна намалява разходите за охлаждане и отопление и се отразява и на отделяните в атмосферата парникови газове.Проектът е стартирал на 15.08.2023 г. и е продължил до 30.06.2025 г.