ЗАРЕЖДАНЕ...
С европари обновиха половинвековна горска хижа край Варна
©
Сградата е строена през далечната 1973 г. и преди ремонта е била в лошо състояние, което не е позволявало да бъде използвана. При нейното реновиране са изпълнени дейности, сред които подмяна на външната и вътрешната дограма, полагане на фасадна топлоизолация, подмяна на елементи от покривната конструкция и цялостна смяна на покривното покритие, полагане на нови настилки и облицовки, ремонт на ел. и ВиК инсталациите.
С изпълнението на заложените мерки са подобрени показателите за енергийна ефективност, което от своя страна намалява разходите за охлаждане и отопление и се отразява и на отделяните в атмосферата парникови газове.
Проектът е стартирал на 15.08.2023 г. и е продължил до 30.06.2025 г.
Още от категорията
/
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
30.09
Кметът на Плевен: Всичко това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене
29.09
Иван Иванов: Основният проблем в Брезник е заради нивото на язовир "Красава" и наличието на манган в питейната вода
26.09
Поетапно ограничават движението в аварийната и скоростната лента в двете платна на АМ "Струма"
24.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тази нощ: Ограничават движението в тунел "Правешки ханове" на АМ ...
18:26 / 01.10.2025
Бившият кмет на Кърджали е даден под съд
17:16 / 01.10.2025
Автобус изхвърча от магистрала "Тракия"
16:11 / 01.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скан...
16:10 / 01.10.2025
Излезе и втората проба за наркотици на Бургазлиев, какво показа т...
14:06 / 01.10.2025
Брутално насилие от учител над дете в детска градинa
09:51 / 01.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.