Временна изложба "Памет за Освобождението“ ще бъде открита на 27 януари в зала "Възраждане“ в Художествената галерия. В петте витрини са подредени експонати от фонда на отдел "История на българските земи XV-XIX в.“ в Регионалния исторически музей, съхранени в продължение на близо век и половина, достигнали до нас, за да напомнят на съвременниците за Освободителната война и края на петвековното османско робство. Това е поредната изложба, организирана съвместно с РК "46-и пехотен Добрички полк“ на НД "Традиция“.До края на март посетителите ще могат да видят автентични огнестрелни и хладни оръжия от Руско турската война 1877-1878 г., османски и руски медали, отличия и снимки на опълченци от Добруджа, лични вещи на участници в Българското опълчение. От РК "46-и пехотен Добрички полк“ представят изработени в пълно съответствие с оригиналите реплики на униформи и снаряжение на османска редовна войска, Българско опълчение и кубанско казачество. За пръв път в Добрич може да бъде видяна реплика на османска военна раница от периода, изработена по инициатива на Национално дружество "Традиция“.Изложбата е посветена на 148 годишнината от Освобождението на Добрич от османско робство, дошло след последното голямо сражение в Руско-турската Освободителна война край тогавашния Хаджиоглу Пазарджик на 13/26 януари. 23-хилядният корпус на ген.лейт. Аполон Ернестович Цимерман през целия ден води бой с 20 табура /15 000 войника/ от египетския корпус под командването на Решид паша и башибозушки отряди – над 2 000 въоръжени мъже от местното мюсюлманско население. В края на деня османските войски отстъпват укрепените позиции около града, а през нощта, страхувайки се от обкръжение напускат Хаджиоглу Пазарджик и се оттеглят към Варна. На следващата сутрин корпусът на ген. Цимерман е посрещнат от изстрадалото българско население. Четири дни по-късно е подписано Одринското примирие, с което е сложен край на военните действия.Изложбата "Памет за Освобождението“ ще бъде открита на 27 януари от 17 ч. в зала "Възраждане“ в Художествената галерия.