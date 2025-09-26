ЗАРЕЖДАНЕ...
С клубове по интереси Община Вълчи дол интегрира ученици от уязвими групи
Основната цел на проекта е да бъдат стимулирани ученици от уязвими групи да спортуват заедно със свои връстници от неуязвими групи.
По дейност 1 "Работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурното образование“ клуб "Движение за здраве, плуване за удоволствие“ е организирал обучение по плуване на открит басейн в спортен комплекс "Петко Сираков“ в гр. Вълчи дол. Участие са взели възпитаници на училищата в гр. Вълчи дол и с. Михалич, чийто майчин език е български, и ученици с майчин език, различен от българския.
Освен активна работа с децата чрез създаване на клубове по интереси в различни направления - култура, наука и спорт, по проекта са предвидени и дейности, свързани с активна работа с родители, обучения на педагогически специалисти, провеждане на информационна кампания за утвърждаване на демократичното училищно общество и равенството между всички.
Проектът е стартирал на 6.03.2025 г. и ще продължи до 6.03.2028 г.
