Община Вълчи дол стартира изпълнението на Дейност 1 по проекта "Бъдеще заедно – чрез образование“. Той се финансира от Програма "Образование“ 2021-2027 г. Наука и образование с подкрепата на Европейските структурни фондове. Общата му стойност е 173 136, 60 лв. Бенефициент е местната администрация, а партньори са СУ "Васил Левски“ – гр. Вълчи дол, ОбУ "Васил Левски“ – с. Михалич, ОУ "Климент Охридски“ – с. Стефан Караджа и Център за междуетнически диалог и толерантност "АМАЛИПЕ“ – гр. Велико Търново, съобщиха от Областния информационен център във Варна.Основната цел на проекта е да бъдат стимулирани ученици от уязвими групи да спортуват заедно със свои връстници от неуязвими групи.По дейност 1 "Работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурното образование“ клуб "Движение за здраве, плуване за удоволствие“ е организирал обучение по плуване на открит басейн в спортен комплекс "Петко Сираков“ в гр. Вълчи дол. Участие са взели възпитаници на училищата в гр. Вълчи дол и с. Михалич, чийто майчин език е български, и ученици с майчин език, различен от българския.Освен активна работа с децата чрез създаване на клубове по интереси в различни направления - култура, наука и спорт, по проекта са предвидени и дейности, свързани с активна работа с родители, обучения на педагогически специалисти, провеждане на информационна кампания за утвърждаване на демократичното училищно общество и равенството между всички.Проектът е стартирал на 6.03.2025 г. и ще продължи до 6.03.2028 г.