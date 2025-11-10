С множество прободни рани по шията, гръдния кош, лявата сърдечна област и лявата ръка е 37-годишна жена, наръгана в центъра на наш град
© Фокус
Припомняме, че инцидентът стана на 7 ноември около 10:54 часа. 33-годишният мъж от град Благоевград е привлечен като обвиняем за това, че на същата дата пред питейно заведение на площад "Георги Измирлиев - Македончето“ в град Благоевград е нанесъл множество удари с остър предмет в областта на шията, гръдния кош, лявата сърдечна област и лявата ръка на 37-годишна жена от града.
Същият е задържан с постановление на ОП-Благоевград за срок до 72 часа.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Облачно започва новата седмица по Черноморието, валежи във Варна ...
17:52 / 09.11.2025
Адвокатите на обвинените в кражба на гориво в Старозагорско: Няма...
13:31 / 09.11.2025
Катастрофа с пострадал затвори Прохода на Републиката
11:11 / 09.11.2025
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гори...
11:13 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.