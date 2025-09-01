ЗАРЕЖДАНЕ...
С редица инициативи Добрич отбелязва героични годишнини
Предстои официалното откриване (3-ти септември) на изложбата "Освобождението на Добруджа през Първата световна война 1916-1917“ в Музея за нова история на Варна.
На 5-ти септември, с финансовата подкрепа на Община Добрич, в центъра на града ще бъде експонирана изложбата "Граници и съдби. Добруджа 1940“. Представянето на интерактивните изложби "Добруджа зове“ и "Добрич ликува“ се очаква на 7-ми и 25-ти септември на LED екрана на кръстовището срещу Стара къща в Добрич. Във фоайето на Областна управа вниманието на посетителите ще привлича експозицията "За свободата на Добруджа“, посветена на генералите Иван Колев и Георги Попов.
В средата на септември още една експозиция, под мотото "Добруджа 1940“, гостува във Военния клуб в Шумен.
Регионален исторически музей – Добрич обявява 7-ми септември за Ден на отворените врати за Музея в градския парк "Св. Георги“ и за Военно гробище.
