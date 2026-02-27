С трикольорен концерт Девня чества 3 март
©
На откритата сцена в парка за гостите на тържеството на 3 март (вторник) своя програма са подготвили учениците от СУ "Васил Левски" и малките танцьори от група "Шевица" при читалище "Просвета 1900".
Специален гост за празника ще бъде трио "Сопрано". Ангелогласните пловдивчанки Биляна, Габриела и Петя ще излязат пред публиката пременени в цветовете на българския трикольор, за да представят музиката си, определяна от критиците като дълбоко смислена, емоционална и завладяваща.
Началото на тържеството е в 12:00 часа.
Още по темата
Още от категорията
/
Благодарение на въздушната линейка: 8-месечно бебе и 91-годишна жена получиха бърза лекарска помощ
16:45
За пореден път съдът отложи делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в столицата
12:32
"Четири години, откакто Путин превзе Киев за три дни. Това говори много за нашата съпротива": Зеленски се обърна към народа от бункера в Киев
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
42 дупки по АМ "Тракия" между Пловдив и София само в едната посок...
10:26 / 26.02.2026
Ремонти и ограничение в движението следващите дни на АМ "Тракия"
16:11 / 25.02.2026
Всички запаси изчерпани: Болница в Кърджали търси спешно кръводар...
15:36 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.