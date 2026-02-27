На 3 март, когато България ще чества 148 години от свободата си и възстановяването на държавата ни след петвековно иго, Девня отново ще празнува в парк "Разсадника"!На откритата сцена в парка за гостите на тържеството на 3 март (вторник) своя програма са подготвили учениците от СУ "Васил Левски" и малките танцьори от група "Шевица" при читалище "Просвета 1900".Специален гост за празника ще бъде трио "Сопрано". Ангелогласните пловдивчанки Биляна, Габриела и Петя ще излязат пред публиката пременени в цветовете на българския трикольор, за да представят музиката си, определяна от критиците като дълбоко смислена, емоционална и завладяваща.Началото на тържеството е в 12:00 часа.