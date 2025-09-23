ЗАРЕЖДАНЕ...
С тържество откриха обновен туристически комплекс край Варна
©
Новото пространство предлага осветена пешеходна пътека до чешма, вградена в скалите, светлинна визуализация, обновени площи, паркинг, зони за отдих с беседки и барбекю, както и маршрути с жестомимичен превод, осигурен от лицензиран преводач – иновативен елемент в полза на достъпния туризъм. Целта е да се насърчи устойчивото развитие, социалното приобщаване и опазването на местната културна идентичност, като същевременно се създават нови работни места и с. Аврен се превръща в още по-привлекателна туристическа дестинация.
Проектът е стартирал на 25.09.2024 г. и е продължил до 15.09.2025 г.
Още от категорията
/
Следовател: Цялото движение от потеглянето на АТВ-то до самия удар е не повече от 10-15 секунди
19.09
Отпуснаха голяма сума за модернизация на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка"
16.09
Джигитът от "Ботевградско шосе" е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
15.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Иновациите във фокуса на Международния технически панаир в Пловди...
15:55 / 22.09.2025
Два пожара в населени места край Варна, засегнати са къщи и гори
18:48 / 21.09.2025
АПИ взима мерки за очаквания интензивен трафик по АМ "Хемус" утре...
18:53 / 21.09.2025
ВМС отбеляза годишнината от връщането на град Балчик към пределит...
13:05 / 21.09.2025
Голям пожар край Горнослав, спряно е електричеството над Асеновгр...
16:09 / 20.09.2025
Изписаха шефа на ОДМВР - Русе
13:25 / 19.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.