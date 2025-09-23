С тържество с участието на фолклорни групи от с. Здравец бе официално открит новият туристически парк-комплекс "Капла“ в с. Аврен. Проектът за обновяването и облагородяването му е реализиран с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ "Аврен-Белослав“, мярка 19.2/7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Проектът "Туристически парк комплекс "Капла“ с. Аврен – енергия от природата“ е с общ бюджет от 148 654, 48 лв. Бенефициент е Община Аврен, информираха от Областния информационен център във Варна.Новото пространство предлага осветена пешеходна пътека до чешма, вградена в скалите, светлинна визуализация, обновени площи, паркинг, зони за отдих с беседки и барбекю, както и маршрути с жестомимичен превод, осигурен от лицензиран преводач – иновативен елемент в полза на достъпния туризъм. Целта е да се насърчи устойчивото развитие, социалното приобщаване и опазването на местната културна идентичност, като същевременно се създават нови работни места и с. Аврен се превръща в още по-привлекателна туристическа дестинация.Проектът е стартирал на 25.09.2024 г. и е продължил до 15.09.2025 г.