СДВР издирва 9-годишната Селин Василева Велинова.

Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в ж.к. "Хр. Смирненски" в столицата и оттогава е в неизвестност.

Описание:

• Височина: около 150 см

• Коса: дълга кестенява, с бретон

• Очи: пъстри

• Облекло: синьо-бял къс гащеризон, бюстие с надпис "Calvin Klein“

• Било е с черни ролери

Майката умолява всеки, който има информация за Селин, да се свърже с тел. 112 или най-близкото районно управление на МВР.