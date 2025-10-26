стрелба с въздушна пушка срещу чуждестранен гражданин, СДВР информира, че своевременно се е самосезирала и активно работи по случая.
Сигнал към столичната полиция за инцидента не е бил подаден, а пострадалото лице не е оказало съдействие на служителите на СДВР. Въпреки това са предприети всички необходими действия по изясняване на случая като работата по него продължава.
Анонимен
преди 2 ч. и 41 мин.
Мвр пак не знае, какво се случва, ама и вие имате деца..
