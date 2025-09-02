ЗАРЕЖДАНЕ...
СГП утре ще каже има ли задържани за дерайлиралия трамвай, който се заби в подлез в София
Образувано е досъдебно производство. Делото е прехвърлено от Софийската районна прокуратура в Софийската градска прокуратура, съобщиха от СГП за Sofia24.bg.
Повече подробности ще бъдат предоставени от СГП на 3 септември.
От СДВР казаха за Sofia24.bg, че на този етап не могат да кажат имали задържани по случая.
Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси е като след удар с бомба, трамваят е неузнаваем
14:29
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
12:08
Терзиев за дерайлиралия трамвай, помел 7 коли: Разпоредих проверка, сигурността на хората е абсолютен приоритет
11:38
/
След пожара в Белослав: Хората не могат да забравят ужаса от писъка на животните, изгорели живи при пожара
17:24
Гроздан Караджов: Не е подавана заявка за транспортиране с медицински хеликоптер на пострадалото дете край Монтана
01.09
Русинова: Борим се да се вдигне медицинския хеликоптер за едно от пострадалите деца при катастрофата край Монтана
01.09
Един град от Лудогорието заложи на слънцето – плащат по-малко за домакински ток и производство
29.08
