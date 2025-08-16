подаде неверен сигнал на летище "Васил Левски "за взривоопасно устройство.
Според прокурора 44-годишният Йорданов е засегнал по този начин както обществени интереси, така и международните отношения в сферата на въздушния транспорт и мъжът представлява висока степен на обществена опасност.
Днешното решение на съда подлежи на обжалване пред Софийски районен съд, предаде БНТ.
