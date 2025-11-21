По данни от метеорологична станция, базирана в град Петрич, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд, от което количество над половината – 30 литра само за последния един час и половина, плюс градушка и сериозна гръмотевична активност.В Подгорието за едно денонощие са паднали 70 литра на квадратен метър, от които 40 литра в последния час и половина.Прогнозата е дъждът да продължи и през следващите часове, очакванията са да бъде между 40 и 50 литра на квадратен метър.Аварийни екипи на Община Петрич, на В и К и на РС ПБЗН са на критични точки в общината.