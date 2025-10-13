ЗАРЕЖДАНЕ...
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
© Фокус
Сигналът е получен снощи, след като неизвестно тогава лице е хвърлило самоделно взривно устройство в двора на полицията. При експлозията няма пострадали, както и няма нанесени материални щети.
Незабавно са били предприети заградителни действия с целия наличен ресурс на полицията в Дупница, а случаят е докладван на главния секретар на МВР, който е координирал действията със съседни дирекции.
Само два часа след инцидента, в района на Владая, на влизане в София, е спрян автомобил, свързан със случая. Задържан е 63-годишен мъж – жител на дупнишкото село Ресилово. Той е бил конвоиран обратно в Дупница и задържан за срок от 24 часа с полицейско разпореждане.
Предстои експертиза, която да установи силата на взрива. По първоначални данни, устройството е било изготвено саморъчно от извършителя с използване на барут. Мъжът не е криминално проявен, като има една регистрация от 2012 г. – за неизплащане на издръжка.
Старши комисар Григоров разкри, че в началото на октомври съпругата на задържания е подала сигнал в полицията заради семейни пререкания и лични конфликти. Именно заради този сигнал МВР вече е работело с лицето.
"Благодарение на процесуално-следствените действия сме събрали категорични доказателства, че той е извършителят. Както и, че тя има съучастие в случая“, заяви старши комисар Светослав Григоров.
Съпругата на 63-годишния мъж също е задържана, а мотивите за извършеното престъпление тепърва ще се изясняват.
От МВР подчертаха, че няма пряка заплаха за служителите на Районното управление в Дупница и никой от тях не се чувства застрашен. Работата по случая продължава под наблюдението на Районната прокуратура.
Още от категорията
/
Министър Иванов: Крайната цел е до края на годината Плевен да остане само на нощен режим на водата
30.09
Кметът на район "Искър" за скандалния случай с унижение над момиче: Нека бъдем безкомпромисни – няма оправдание за агресията
26.09
Директор на училище помоли: Не търсете сензация! Детето, което е малтретирано, със сигурност изживя милиони пъти отново издевателството
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Реки от градушки в Добричко
21:15 / 11.10.2025
Градушка удари в Добричко
16:53 / 11.10.2025
Зверско задръстване на АМ "Хемус" в посока София
17:34 / 10.10.2025
Водата в "Елените" още е негодна за пиене, осигуряват 60 000 литр...
16:36 / 10.10.2025
Удължиха срока за реализация на важен проект в Община Вълчи дол
09:33 / 09.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.