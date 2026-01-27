Село край Варна се готви за частични избори за кмет. Това е Венелин, община Долчи чифлик.До вчера регистрация за участие са направили от партия "Величие“, партия "Земеделски народен съюз, партия "ГЕРБ“, партия "Свобода.Изборите за кмет на кметство Венелин, община Долни чифлик, ще са на 22 февруари 2026 г.До предсрочния частичен вот се стигна, след като на 13 ноември 2025 г. Централната избирателна комисия, излезе с решение за предложение до президента на България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Венелин, община Долни чифлик, област Варна. То е въз основа на писмо от Общинската избирателна комисия – Долни чифлик е констатирала и обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на Филиз Рафетов Ахмедов – кмет на кметство Венелин, община Долни чифлик, област Варна, поради подадена оставка чрез председателя на Общинския съвет – Долни чифлик.