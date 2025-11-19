Семейство от Пловдив се разминало на косъм с шофьора, карал в насрещното на магистрала "Тракия". В колата пътували петима души, сред които две деца и бременна жена.Случката е от понеделник вечер на аутобана в посока София. Елеонора и съпругът й Васил пътуват от София към Пловдив, когато срещу тях изскача 70-годишният шофьор."Не можех да повярвам, че кола се движи в насрещното. Когато приближи, видях, че идва поне с 80–90 км/ч... Подадох аварийни и отбих вдясно, за да може и автобусът и камионът зад нас да реагират", разказва шофьорът Васил Борисов.Автобусът, който е карал зад него е бил пълен с пътници.По думите му маневрата в последния момент е била рискова и е предотвратила челен удар."Разминахме се на косъм", каза той пред БНТ.След инцидента той е на мнение, че трябва да се обмислят правилата за шофиране на по-възрастните шофьори.Патрулите са ескортирали нарушителя в продължение на десетки километри."Просто най-рисковите шофьори за мен са млади шофьори и възрастните над 65-70 години. Защо? Заради по-забавени реакции", коментира Васил Борисов.Говорителят на ОДМВР-Пазарджик поясни, че шофьорът на колата е от пазарджишкото село Калугерово. Полицаи го настигат на магистралата и се опитват да го спрат в продължение на няколко километра. Когато успяват, мъжът не може да обясни как се е озовал в насрещното. Книжката му е отнета.