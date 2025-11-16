Шахматен турнир "Не на насилието" в Шумен
Насилието над деца е все още значим проблем на съвремието ни предвид разпространението на явлението и последиците върху детското развитие.
Законът за защита на детето постулира неоспоримото право на всяко дете да израсне в спокойна и здравословна среда, в която няма насилие. Затова отговорност е на обществото - семейството, училището, общността - да предприеме превантивни и възпитателни мерки в тази насока.
По този повод вчера, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните - Община Шумен и Спортен клуб по шахмат "Шумен" организираха за четвърта поредна година турнир по ускорен шахмат под надслов "Не на насилието над деца".
Състезателите бяха разпределени в два отделни турнира:
Турнир А (10 участници) и Турнир Б (28 участници).
След 5 кръга оспорвана игра медали (за първите трима) и предметни награди получиха:
- в турнир А: Иван Писев, Ерен Бейнабиев, Теодор Георгиев и Денис Мехмед;
- в турнир Б: Теодор Драгиев, Марина Писева, Самуил Борисов, Николай Георгиев, Добромир Тотев, Хакан Ахмедов, Георги Георгиев и Джихан Вейнур.
