Шест Местни инициативни групи ще функционират и ще финансират бенефициенти на територията на Област Варна, като до момента те бяха с две по-малко. Техните стратегии за Водено от общностите местно развитие бяха одобрени от Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР), съобщават от Областния информационен център-Варна."Местна инициативна група Аксаково“ ще разполага с бюджет от 5 867 400 лв. Тя ще финансира проекти на територията на общината по СПРЗСР, както и по програмите "Образование“, "Развитие на човешките ресурси“, "Околна среда“ и "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.4 498 340 лв. е финансовият ресурс на стратегията на МИГ "Белослав“. Тя ще осигурява подкрепа за дейности по интервенции от СПРЗСР.МИГ "Долни чифлик и Бяла“ ще разполага с 5 860 000 лв., с които ще финансира проектите на бенефициенти на територията на двете общини. Освен по СПРЗСР, тя ще осигурява подкрепа и за проекти по програмите "Развитие на човешките ресурси“, "Околна среда“ и "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.Стратегията на "Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е с одобрен финансов план в размер на 5 867 400 лв. Освен по СПРЗСР, е осигурено допълващо финансиране по програмите "Образование“ и "Околна среда“.5 867 400 лв. е бюджетът на МИГ "Девня – Суворово“. Тя ще финансира бенефициенти от двете общини по СПРЗСР и програмите "Образование“, "Развитие на човешките ресурси“, "Околна среда“ и "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.Средства по СПРЗСР и по програмите "Образование“, "Развитие на човешките ресурси“, "Околна среда“ и "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ще разпределя и Сдружение "Местна инициативна група Аврен-Варна“, като общият й бюджет е 5 867 400 лв. За първи път подходът обхваща и Община Варна със селата Звездица, Казашко, Константиново, Тополи и Каменар.С одобряването на стратегиите за Водено от общностите местно развитие се осигурява достъп до европейски средства за потенциални бенефициенти във всички общини на територията на Област Варна с изключение на Община Дългопол.97 са одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие в цялата страна с договорено финансиране на обща стойност 684 020 609 лева.