Шест Местни инициативни групи ще действат на територията на Област Варна
©
"Местна инициативна група Аксаково“ ще разполага с бюджет от 5 867 400 лв. Тя ще финансира проекти на територията на общината по СПРЗСР, както и по програмите "Образование“, "Развитие на човешките ресурси“, "Околна среда“ и "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.
4 498 340 лв. е финансовият ресурс на стратегията на МИГ "Белослав“. Тя ще осигурява подкрепа за дейности по интервенции от СПРЗСР.
МИГ "Долни чифлик и Бяла“ ще разполага с 5 860 000 лв., с които ще финансира проектите на бенефициенти на територията на двете общини. Освен по СПРЗСР, тя ще осигурява подкрепа и за проекти по програмите "Развитие на човешките ресурси“, "Околна среда“ и "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.
Стратегията на "Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е с одобрен финансов план в размер на 5 867 400 лв. Освен по СПРЗСР, е осигурено допълващо финансиране по програмите "Образование“ и "Околна среда“.
5 867 400 лв. е бюджетът на МИГ "Девня – Суворово“. Тя ще финансира бенефициенти от двете общини по СПРЗСР и програмите "Образование“, "Развитие на човешките ресурси“, "Околна среда“ и "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.
Средства по СПРЗСР и по програмите "Образование“, "Развитие на човешките ресурси“, "Околна среда“ и "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ще разпределя и Сдружение "Местна инициативна група Аврен-Варна“, като общият й бюджет е 5 867 400 лв. За първи път подходът обхваща и Община Варна със селата Звездица, Казашко, Константиново, Тополи и Каменар.
С одобряването на стратегиите за Водено от общностите местно развитие се осигурява достъп до европейски средства за потенциални бенефициенти във всички общини на територията на Област Варна с изключение на Община Дългопол.
97 са одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие в цялата страна с договорено финансиране на обща стойност 684 020 609 лева.
Още от категорията
/
Красимир Вълчев за почивната база "Просвещение" в "Св. св. Константин и Елена": Няма одитори, които да осъществяват финансов контрол
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Намериха скрити камери в тоалетните на наше училище, записите са ...
15:22 / 17.12.2025
Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж
14:11 / 16.12.2025
Акция в София и Ловеч: Задържаха седем лица от организирана прест...
14:30 / 15.12.2025
Икономисти с лоша новина за общините при удължителен бюджет
08:42 / 15.12.2025
Открива се ски сезонът в Банско: Празник на 2600 метра надморска ...
09:53 / 13.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.