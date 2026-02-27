Ученик в 6 клас от СУ "Свети Климент Охридски“ – Добрич върна изгубени около 180 евро на възрастна жена. За постъпката съобщиха от учебното заведение, разказа Рronews.Случаят е от последните дни в близост до квартален хранителен магазин в града. Шестокласникът Енан намерил на улицата сумата и вместо да я подмине, влязъл в търговския обект, за да съобщи, че е открил пари и да съдейства за намирането на собственика им.По същото време в магазина пазарувала възрастна жена, която се готвела да плати покупките си. Оказало се, че именно тя е изгубила сумата. По информация на училището жената споделила, че е излязла да плати битовите си сметки и е носела пенсията си. Реакцията ѝ показала колко значима е постъпката на ученика.От ръководството на СУ "Свети Климент Охридски“ – Добрич определят жеста като "силен пример за честност, отговорност и съпричичастност“. Оттам изразяват благодарност към родителите на Енан "за възпитанието и подкрепата, които стоят зад тази постъпка“, както и към самия ученик за проявената доблест.Според училищната общност подобни примери вдъхновяват и показват, че доверието между хората се изгражда чрез ежедневни лични решения.