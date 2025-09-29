Сподели close
Временно движението  по път III-208 Провадия - Златина се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от Агенция "пътна инфраструктура".

Причината е пътно-транспортно произшествие, станала рано тази сутрин, обясниха от там.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".