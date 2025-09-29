ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофирайте внимателно край Варна, катастрофа блокира част от важен път
Причината е пътно-транспортно произшествие, станала рано тази сутрин, обясниха от там.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
