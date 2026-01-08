Шофьори: Положението на АМ "Тракия" е леща! Нищо не е почистено!
"Пътят е леща, нищо не е почистено", коментират българите, пътуващи към Пловдив от София.
По-рано ви съобщихме, че има километрично задръстване в района на "Траянови врата".
Видимо от кадрите става ясно, че пътят на магистралата не е почистен и обработен.
Шофирайте бавно и внимателно и не предприемайте рискови маневри!
