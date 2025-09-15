ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьорка направи нарушение, а мъж реши да "раздава справедливост" и започна да й налага колата с ритници
Случката обаче не приключва тук. Видимо двамата водачи се разминават на косъм от катастрофа, видимо има и нарушение, но последвалите действия са още по-шокиращи.
Мъжът от комбито излиза, отива и започва да налага с ритници колата на шофьорката и да крещи. Въпросът е, ако срещу него стоеше мъж - дали щеше да е толкова смел? И дали агресията на пътя е начин да се справяме с проблема?
Повече вижте във видеото.
Виктор1
преди 1 ч. и 8 мин.
И аз не виждам нарушение на момичето. А реакцията на шофьора никак не е правилна.
Чиста Енергия
преди 2 ч. и 18 мин.
Добре спря момичето. От червения мерцедес спрял неправилно нямаше никаква видимост по-рано. Що не нарита и мерцедеса?
