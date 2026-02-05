Шофьорка не се сдържа: Аз съм идиотът и изобщо не се извинявам
© Фейсбук
"Колеги, само искам да вметна, че ето тази “емотиконка" на таблото дава индикация, че са пуснати задните ви светлини за мъгла (тези червените светлинки отзад на колата ви, които светят по-силно от габаритите ви).
Тези “светлинки" се използват при силно намалена видимост, като например- гъста мъгла, силен снеговалеж или буря за предотвратяване на нежелано ПТП.
Препоръчително е, когато има видимост или има кола зад вас да си ги спирате, защото ако се замислите (поне мъничко) може и да пречат на колегата, който кара зад вас.
Ако случайно карате с включени задни светлини за мъгла без причина и “идиота" зад вас рязко започне да ви свети на дълги- АЗ съм идиота и изобщо не се извинявам.
Ludmil Arnaudov
преди 2 мин.
Има повече "идиоти" които в тъмната част на денонощието се движат без светлини. Обърнете повече внимание на тях, те са по-опасни!
Ludmil Arnaudov
преди 2 мин.
Има повече "идиоти" които в тъмната част на денонощието се движат без светлини. Обърнете повече внимание на тях, те са по-опасни!