Шофьорът на аудито, когато взел книжка: Да треперят всички!
Инцидентът стана малко преди 2 ч на кръстовището на столичния бул. "Възкресение" с бул. "Константин Величков" в нощта срещу петък. На видеоклип се вижда как безразсъдният шофьор кара с изключително висока скорост, минава през остров на пътя и през мантинела и полита в автобуса от нощния транспорт, който изчаква на светофар.
От профила на Виктор в социалните мрежи става ясно, че той е шофирал "Фолксваген Голф", но последно е написал, че го е заложил, за да ходи на казино. Пред приятелите си признава, че има огън в кръвта. За двете седмици, в които шофира, успял да се сдобие с 6 фиша за липса на оборудване.
billy lourd
преди 1 ч. и 0 мин.
Хубаво е ,че може да пише,ама може ли да чете????
azcanara
преди 2 ч. и 3 мин.
Значи това си е чист терористичен акт.Щом е имало и публично отправени заплахи към обществото.
napalma
преди 2 ч. и 30 мин.
Да треперят ли .ба*ти мангала мръсен, миризлив. Като гледам клипа с доста висока скорост, като за магистрала се вряза в автобуса.Само да не му дадат условна. Само бой ви отправя такива сукалчета.
