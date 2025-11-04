Шофьорът, помел 6 коли в София, е бил с 1,52 промила алкохол в кръвта
По думите му на място е извършена проба за наркотици, която е отрицателна, а пробата за алкохол е отчела 1,61 промила в издишания въздух.
"Шофьорът е задържан в срок от 24 часа", допълни Митев.
Той каза, че през 2018 г. свидетелството му за управление е било отнето, след като е шофирал под въздействието на алкохол. Тогава е бил глобен с 500 лева и лишен от право да управлява МПС за шест месеца.
"Вече имаме резултатите от кръвната проба за алкохол. Поради тази причина вчера повдигнахме обвинение на лицето, че управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта от 1,52 промила", съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
"СРП задържа извършителя за срок до 72 часа и внесе искане в съда за постоянно задържане под стража“, допълни той.
Според първоначалните данни шофьорът се е движел с превишена скорост на булеварда.
