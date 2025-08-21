ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще тикнат ли зад решетките тримата, задържани след трагедията в Несебър?
© Burgas24.bg
Както съобщихме инцидентът стана около 13:00 ч. в морето пред х-л "Афродита" на "Талисман бийч" в Несебър. Момченцето падна по време на парасейлинг на несебърския плаж от височина 40-50 м. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето почина.
"Към настоящия момент обвиняемите са привлечени за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК – смърт при професионална непредпазливост. За това престъпление се предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години. Работим по всички версии, разследването е в много начален етап, предстои изготвянето на експертиза“, каза пред медиите прокурор Сузана Койнова. Тя ще настоява за постоянен арест за тримата.
Още по темата
Още от категорията
/
Синът на починалия фотограф Динко Георгиев: Майка ми се беше барикадирала вкъщи, с баща ми се прибрахме по най-бързия начин!
08:43
Екшън и кражба от дерайлиралия влак край с. Пясъчево: Полицай е прострелял мъж при самозащита, двама младежи са задържани
20.08
Няма загинал работник в завод "Арсенал" в Казанлък, мъж е пострадал при пожар на територията на предприятието
20.08
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
20.08
Разследващи на жестоко убийство в Първомай: Извършителят не е дал обяснение кой точно е искал да намушка
20.08
Пиян и въоръжен мъж нападна семейството на управителя на приюта за безстопанствени животни в Благоевград
20.08
Вижте как изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомобил се заби в него и уби 1 човек
19.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.