Шумен е без вода второ денонощие
© БНТ
Хидравличен удар заради проблеми с тока в помпената станция е причинил сериозната авария в неделя. Той е предизвикал и наводнение на съоръженията, информира БНТ.
Вчера бяха демонтирани електрически елементи, които са изпратени в специализирана лаборатория за изсушаване. Според прогнозата на управителя на ВиК, до края на деня днес може да започне пълненето на системата и поетапно възстановяване на водоподаването.
/
