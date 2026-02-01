Сподели close
Силен снеговалеж затруднява движението по АМ "Тракия" след Пазарджик в посока София, съобщава репортер на ФОКУС. 

По негови думи лентите на места дори не се виждат, а колите се движат изключително бавно. 

ФОКУС припомня, че снегът днес предизвика освен сериозни задръствания и в двете посоки на магистралата, но и редица пътни инциденти.

За утре от НИМХ издадоха предупреждение от жълт код за студ и значителни снеговалежи в почти цялата страна. 