Земетресение с магнитуд 4.4 по скалата на Рихтер резтърси Румъния. Това показва справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен център ().Епицентърът на труса е бил на 73 км североизточно от Дробета-Турну Северин, Румъния, на 9 км северозападно от Търгу Жиу, Румъния, на дълбочина 13 км. Земетресението е регистрирано в 14:18 часа местно време (съвпада с българското).