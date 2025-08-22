ЗАРЕЖДАНЕ...
Силно земетресение удари Румъния
Епицентърът на труса е бил на 73 км североизточно от Дробета-Турну Северин, Румъния, на 9 км северозападно от Търгу Жиу, Румъния, на дълбочина 13 км. Земетресението е регистрирано в 14:18 часа местно време (съвпада с българското).
