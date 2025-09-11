ЗАРЕЖДАНЕ...
Синдикалист на МВР: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически, става тенденция
© NOVA
Това каза Вергил Христов, член на УС на СФСМВР пред NOVA.
На въпроса защо четиримата не са задържани още същата вечер, на място, той посочи, че не за всеки скандал трябва да се пристъпи към арест. Това се случва, след като има достатъчно данни за необходимостта от задържането. Случаят с побоя е бил точно такъв.
По темата за бодикамерите за полицаите Христов посочи, че тези устройства са закупени и предстои раздаването им. Към момента има налични, но ще има допълнителни. Той подчерта, че полицаите, които са пристигнали на мястото на побоя в Русе, трябва да са имали бодикамери, а записите да са предадени на прокуратурата.
Още по темата
/
"Величие" с остра критика към работата на силовото ведомство, визирайки случаите в Русе, Несебър и Хасково
10.09
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена
10.09
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на ОДМВР - Русе: Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили
10.09
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
09.09
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
08.09
Още от категорията
/
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
09.09
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
05.09
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
05.09
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
05.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Разследват смъртта на детето, паднало от самоделно МПС в Габровск...
13:16 / 10.09.2025
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на ...
12:11 / 10.09.2025
Министър Даниел Митов отговори: Асен Василев го слушам, твърди лъ...
12:34 / 10.09.2025
СДВР издирва 9-годишната Селин
10:06 / 10.09.2025
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда,...
09:51 / 10.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.