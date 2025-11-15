Синът на Радан Кънев е хванат с марихуана?
Евродепутатът потвърди, че младежът е бил проверен, но вече е освободен. Политикът днес трябваше да даде пресконференция в Пловдив, но събитиеито беше отменено в последния момент.
От СДВР коментираха за bTV, че акция срещу притежанието на наркотични вещества се провежда цяла седмица, като тя тече и в момента. Само в 6-то районно от вчера са задържани три лица, две от които непълнолетни.
От МВР не потвърдиха самоличността им.
