Скандал на летище "Васил Левски" в София, един задържан, друг в болница
Двамата са се скарали пред безмитния магазин, след което свадата ескалира и единият удря другия зад ухото с бутилка с алкохол, потвърдиха за "Фокус" от МВР.
Удареният е в болница. Другият също е откаран за преглед, защото се оплакал, че му прилошало, казаха още от полицията.
По неофициална информация след това е задържан.
