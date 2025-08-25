Смяна на директора на основното училище в село Константиново край Варна предизвика скандал в населеното място, като жители настояват за преразглеждане на казуса и връщане на досегашния ръководител на учебното заведение, Мариана Богомилова.Уважаеми дами и господа,Обръщам се към Вас с молба да дадете гласност на скандален казус в село Константиново, общ. Варна, който за пореден път поставя под съмнение морала и законността в българското образование.Мариана Богомилова, директор на Основно училище "Св. Климент Охридски“ в с. Константиново, е млад преподавател, обичан и уважаван от децата, родителите и колегите си. Под нейно ръководство, само за около година, училището спечели редица национални и европейски проекти, включително Erasmus+ (само той е за няколко десетки хиляди евро и е първият подобен проект, спечелен от директор в страната!).Благодарение на средствата по тези проекти се обнови материалната база на училището – закупена е нова компютърна техника, оборудван е кабинет за деца със специални потребности, назначен е логопед, реализирани са и други инициативи. С помощта частни дарители бе извършен основен ремонт на физкултурния салон и столовата, нефункционирали от десетилетия; поставена бе изолация и бе закупена и инсталирана система за видеонаблюдение на сградата.Много по-важно от обновената материална база обаче е това, че на изходните нива учениците показаха успех с 15% по-висок от средния за страната – изключително постижение за селско училище. Колективът от учители е млад, мотивиран и сплотен. Всичко това е постигнато благодарение на г-жа Богомилова, но не със съдействието, а въпреки бездействието на РУО – Варна.На 21.08.2025 г. д-р Ирена Радева, директор на РУО – Варна, принуждава Мариана Богомилова да подаде оставка. Формалната причина – липса на достатъчен педагогически стаж, реалният повод – жалба от родител с приложен нерегламентиран запис от телефон на дете, който, дебело подчертавам, не съдържа обиди, компромати или доказателства за неправомерни действия от страна на директор или педагогически персонал.След спонтанен протест на учители, родители, училищно настоятелство, обществен съвет и жители на селото д-р Радева заявява: "В моите правомощия е да реша кой ще бъде директорът. В училището установихме доста неща, които не са наред.“ Към момента няма установени нарушения или нередности.Искам да насоча вниманието на обществото, че подобни публични твърдения са не само неморални, но и потенциално наказуеми. Това е вторият подобен случай във Варна – първият бе със Силвия Филева, директор на Основно училище "Константин Арбаджиев“, която бе отстранена по подобна схема, въпреки протрестите на преподаватели, родители и деца.През Вас искам да попитам министъра на образованието:- Господин Вълчев, до кога ще позволявате произвол и арогантност да решават съдбата на доказани директори и педагози?Питам и началника на Регионалното управление на образованието (РУО) – Варна:- Д-р Радева, какво право имате да пренебрегвате постиженията на ученици и учители и да използвате нерегламентирани записи като аргумент? РУО – Варна частно владение ли е, за да се разпореждате еднолично? Ще бъде ли назначен отново неизвестен кандидат, без да има реално спечелил такъв конкурса за директор на училището в село Константиново?Призоваваме министъра на образованието да предприеме незабавни действия. Мариана Богомилова заслужава подкрепа, а не произволно освобождаване. Моралът и законът трябва да вървят ръка за ръка, особено когато става въпрос за образованието и бъдещето на децата ни. Защото точно те, децата ни, се нуждаят от най-доброто, на което можем да ги научим – обич и морал, а не от пример за партийни или административни назначения.С уважение,Марин Урумов