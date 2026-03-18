Вчера, 13 – годишно момиченце, живущо в с. Стефан Караджа намерило забравена книга, в която е имало 400 евро.Действието се развило в местния пощенски клон и детето предало веднага парите на тамошните служители, който се свързали с кварталния полицай.С помощта на служителя на реда, бързо бил открит възрастния мъж, който ги забравил и му върнали средствата.