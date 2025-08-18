ЗАРЕЖДАНЕ...
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко в морето и починало
Детето е било заедно с майка си, предаде БНТ. Качили са се на водната атракция, но във въздуха внезапно се скъсало въже.
Детето паднало във водата от голяма височина. Веднага е било извадено с лодка на брега, но починало въпреки оказаната му медицинска помощ.
