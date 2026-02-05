Слави Трифонов: На фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети, отново съм принуден да кажа - "Аз нали ви казах"
©
И сега, на фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети в България, отново съм принуден да кажа: "Аз нали ви казах“.
Случилото се с изтеклите кадри от камерите в тези салони и помещения и изтичането им впоследствие в сайтове за порнографско съдържание е ужасно, отвратително, страшно и гнусно. Това пише във Facebook профила си лиделрът на ИТН.
"Тези събития на практика поставиха темата за конкретно законодателство с цел превенция. Законодателство, което именно "Има такъв народ“ предложи преди няколко месеца. То беше свързано именно със защитата на личното пространство на всеки един български гражданин. Повтарям - на всеки един български гражданин. Със защита на интимния му живот. Със защита на здравния му статус. Със защита на семейството, децата, честта и достойнството. Въпреки това партии и медии около тези партии крещяха, че това е цензура и нарушава свободата на словото", казва той.
"Искам сега същите тези кресливи партийки и присъдружни журналисти да обяснят на всички потърпевши, че изтеклите кадри и снимки са защита на свободата на словото.Ако някои от вас, които изговорихте толкова лъжи срещу нашето предложение, се окаже, че е главен герой в тези кадри, аз мога ли да го кача в интернет и да кажа, че подкрепям свободата на словото, защото вие така разбирате "свободата на словото“? И ако някой скочи срещу мен, аз да кажа, че това е цензура? Истината е, че ако законът на "Има такъв народ“ беше приет, хората, отговорни за тази мръсотия, щяха да са там, където им е мястото - в затвора!", заключи Трифонов.
Още по темата
/
ИТН за скандала с изтеклите кадри от козметични салони: Ако беше приет нашият закон за промени в НК, по бързата щяха да са там, където им е мястото
10:26
Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
04.02
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове: Пациентки в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
Още от категорията
/
Близка на Ивайло Калушев: Смятам, че е убит и заровен, защото е много силна личност и ако го оставят жив ще се разприказва
14:21
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то, което свързват с ужаса на хижа "Петрохан"
13:54
Криминален психолог: Шефът на това НПО е ангажиран с дейности, които касаят сексуална злоупотреба с малолетни
04.02
Криминален психолог за случая с хижа "Петрохан": Най-вероятно за убийството има някакви лични мотиви
04.02
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
вкпл
преди 1 ч. и 49 мин.
бил казал...нали бяха в правителството - можеше да свършат нещо полезно, не само да "казват"
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.