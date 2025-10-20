ЗАРЕЖДАНЕ...
След 80 години Ветрино възстановява събора на Димитровден
По традиция в България празникът на всяко населено място е бил в деня на светията, който е патрон на местната църква. Така до 1944 г. Ветрино е празнувало на Димитровден (тогава – 8-и ноември), защото тогава е бил и храмовият празник на църквата "Свети Великомъченик Димитър Солунски“ в селото.
"В годините на социализма тази традиция е забранена, а за Празник на селото е обявен 7 ноември. След 1989 г. денят на октомврийската революция спира да се отбелязва в България и празникът на Ветрино става "плаващ“: определя се година за година около тази дата“, обясни заместник-кметът Ирина Маджарова.
Сега Ветрино ще празнува на Димитровден по нов стил – 26-и октомври. Празникът ще започне с празнична Света Литургия в храм "Свети Великомъченик Димитър Солунски“ от 8:30 часа. Богослужението ще бъде възглавено от Отец Алексей Атанасов - свещеник във Варненска и Великопреславска Света митрополия.
Празничната програма след това ще започне в 10 часа на лятната сцена в центъра на селото, а при лошо време – в читалището. В нея участие ще вземат самодейните състави към НЧ "Просвета-1905“ с. Ветрино, дует "Аморе“, Славка Калчева и ансамбъл "Варна".
За най-малките зрители Мимо шоу ще осигури много анимация, фокуси и изненади.
Заповядайте да отбележим Димитровден и да се повеселим!, кани кметът д-р Димитър Димитров, който вярва, че връщането към традицията е важно за бъдещето на всички жители на селото.
