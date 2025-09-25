ЗАРЕЖДАНЕ...
След акция на ГДБОП: Откриха оранжерия с марихуана край Добрич
Това е установено вчера при специализирана полицейска акция на ГДБОП в частен имот в село Житница близо до град Добрич. Открита е добре оборудвана оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа. Иззети са 22 броя засадени растения в различен стадий на растеж, както и 28 броя растения, подготвени за сушене. Намерена е иззета суха тревиста маса, чието тегло според първоначалните данни е около 6 кг. Конфискувани са са също лампи, вентилатори, климатични системи и други приспособления, спомагащи развитието на незаконната дейност, торове и електронна везна.
Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава под наблюдението на прокурор от Районната прокуратура в Добрич. Предстои анализ на всички доказателства с оглед прецизиране на обвинението. Назначени са експертни изследвания на растенията и на сухата маса.
До момента задържаното лице не е осъждано. Определена му е мярка за неотклонение "парична гаранция“ в размер на 5000 лева.
