Районна прокуратура – Добрич привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж за отглеждане на растения от рода на конопа без разрешително. На лицето с инициали В.Д. е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК.Това е установено вчера при специализирана полицейска акция на ГДБОП в частен имот в село Житница близо до град Добрич. Открита е добре оборудвана оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа. Иззети са 22 броя засадени растения в различен стадий на растеж, както и 28 броя растения, подготвени за сушене. Намерена е иззета суха тревиста маса, чието тегло според първоначалните данни е около 6 кг. Конфискувани са са също лампи, вентилатори, климатични системи и други приспособления, спомагащи развитието на незаконната дейност, торове и електронна везна.Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава под наблюдението на прокурор от Районната прокуратура в Добрич. Предстои анализ на всички доказателства с оглед прецизиране на обвинението. Назначени са експертни изследвания на растенията и на сухата маса.До момента задържаното лице не е осъждано. Определена му е мярка за неотклонение "парична гаранция“ в размер на 5000 лева.