Варненският апелативен съд потвърди присъда на Окръжен съд - Добрич, с която Калоян П. и Добрин Д. са намерени за виновни в това, че на 21.10.2022 г. в Добрич в съучастие умишлено са умъртвили Николай А. Убийството на 52-годишния мъж е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост, както и по хулигански подбуди. 33-годишният Калоян П. е наказан с лишаване от свобода за 20 години, а 25-годишният Добрин Д. – за 18 години.

Подсъдимите и наследниците на починалия, конституирани като частни обвинители, обжалваха първоинстанционната присъда пред настоящата инстанция. Във въззивното следствие бяха изслушани вещите лица, изготвили две от експертизите по делото, разпитан бе свидетел, проведена бе очна ставка между двамата подсъдими.

Вечерта на 20.10.2022 г. двамата се черпели с гости в жилището на Калоян. Решили да потърсят наркотици и излезли да си набавят. По същото време Николай А., след употреба на голямо количество алкохол, се прибирал пеш. При случайната им среща неволно се блъснал в Калоян П. Последният го ударил в лицето. И двамата подсъдими нанесли на минувача множество удари и го оставили безпомощен на земята. Връщайки се при гостите, Добрин Д. се похвалил как пребили човек. Междувременно пострадалият бил приет в болница, но въпреки положените грижи починал. Съгласно съдебно-медицинската експертиза, причина за смъртта е контузия на мозъка. Според вещите лица, от всеки от ударите в главата е можело да настъпи летален край.

Съдът констатира множество противоречия в обясненията на подсъдимите и прехвърляне на вина помежду им. Апелативната инстанция ги кредитира частично. В съдебното решение подробно са аргументирани квалифициращите признаци на деянието: убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди.

Двамата са нападнали и пребили до смърт невинен, непознат за тях човек. По тялото му са нанесли не по-малко от 10-15 удара със значителна сила.

"Хладнокръвно, отмъстително и яростно подсъдимите смазали падналия човек до степен да отнемат живота му… Ядосани от неуспеха да се снабдят с

наркотици, неволно залитане и лек, случаен, непреднамерен физически

контакт на пострадалия с единия подсъдим отприщва яростна агресия у двамата. Те са изразили пълно несъобразяване с обществените нрави, пребивайки до смърт човека в спокойните нощни часове, на средата на

улица в населено място, между поредица от къщи от двете страни“, се казва в решението на Апелативен съд - Варна.

Действията им са били подбудени от внезапно възникналата възможност да отприщят гнева си от неблагополучието им да намерят търсения наркотик. Като взе предвид всички факти, съдът прие, че подсъдимите са действали заедно, т.е. съучастието им е доказано.

Втората инстанция прецени, че отмерените наказания са законосъобразни и справедливи. Затова исканията за изменение на присъдата за неоснователни. Решението, с което Варненският апелативен съд потвърди присъдата на Добричкия окръжен съд, подлежи на касационна проверка пред ВКС.