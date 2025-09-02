ЗАРЕЖДАНЕ...
След пожара в Белослав: Хората не могат да забравят ужаса от писъка на животните, изгорели живи при пожара
Не могат да забравят ужаса от писъка на животните, изгорели живи при пожара.
Kметът на Белослав Диян Иванов съобщи, че повечето от хората, останали без дом, са настанени при приятели и роднини, само трима са настанени в приют във Варна. Тепърва ще се прави оглед и оценка на щетите. Причината за пожара е човешка грешка, каза още кметът на Белослав.
Горени са кабели в близост до къщите заради изваждане на медта, за вторични суровини. Най-вероятно извършителят се е уплашил, когато е тръгнал пожарът и е избягал, предположи той.
Загубилите къщите си вярват, че виновникът ще бъде намерен. Надяват се да той да получи сериозно наказание.
