Пожарът в ромската махала на Белослав е напълно загасен. На отделни места се забелязва пушек, който поражда страх у хората и те следят да не се появи ново огнище. Дори децата от засегнатата махала обикалят, за да наглеждат терена в помощ на родителите си. Пострадалите семейства споделиха, че не са спали цяла нощ от шока. Притесняват се как ще изкарат зимата. Загубили са всичко - домове, документи, разказва БНР.Не могат да забравят ужаса от писъка на животните, изгорели живи при пожара.Kметът на Белослав Диян Иванов съобщи, че повечето от хората, останали без дом, са настанени при приятели и роднини, само трима са настанени в приют във Варна. Тепърва ще се прави оглед и оценка на щетите. Причината за пожара е човешка грешка, каза още кметът на Белослав.Горени са кабели в близост до къщите заради изваждане на медта, за вторични суровини. Най-вероятно извършителят се е уплашил, когато е тръгнал пожарът и е избягал, предположи той.Загубилите къщите си вярват, че виновникът ще бъде намерен. Надяват се да той да получи сериозно наказание.