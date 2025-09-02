Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Пожарът в ромската махала на Белослав е напълно загасен. На отделни места се забелязва пушек, който поражда страх у хората и те следят да не се появи ново огнище. Дори децата от засегнатата махала обикалят, за да наглеждат терена в помощ на родителите си. Пострадалите семейства споделиха, че не са спали цяла нощ от шока. Притесняват се как ще изкарат зимата. Загубили са всичко  - домове, документи, разказва БНР. 

Не могат да забравят ужаса от писъка на животните, изгорели живи при пожара.

Kметът на Белослав Диян Иванов съобщи, че повечето от хората, останали без дом, са настанени при приятели и роднини, само трима са настанени в приют във Варна. Тепърва ще се прави оглед и оценка на щетите. Причината за пожара е човешка грешка, каза още кметът на Белослав.

Горени са кабели в близост до къщите заради изваждане на медта, за вторични суровини. Най-вероятно извършителят се е уплашил, когато е тръгнал пожарът и е избягал, предположи той.

Загубилите къщите си вярват, че виновникът ще бъде намерен. Надяват се да той да получи сериозно наказание.