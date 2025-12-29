След ураганния вятър: Пуснаха отново влаковете в участъка Гурково – Твърдица
©
Припомняме, че от вчера вечер поради повреда на контактната мрежа, вследствие на ураганен вятър, бе преустановено движението на влаковете в междугарието Гурково – Твърдица, част от Подбалканската железопътна линия (София – Карлово - Бургас).
Незабавно бяха сформирани аварийни екипи на ДП НКЖИ, а пътниците от засегнатите влакове се превозваха с автобуси в участъка Твърдица – Дъбово.
Още по темата
Ураганният вятър нанесе сериозни щети: Паднали дървета блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили
08:31
Още от категорията
/
Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия", полицаите шокирани от гледката
18.12
Намериха скрити камери в тоалетните на наше училище, записите са отивали в телефона на директора
17.12
Акция в София и Ловеч: Задържаха седем лица от организирана престъпна група, един от тях е началникът на столично РПУ
15.12
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мъж от Добрич е открит мъртъв в хотел в Банско
10:24 / 27.12.2025
Коледа на свещи: Села край Варна останаха без ток
20:42 / 25.12.2025
Обърната кола на пътя Слънчев бряг-Варна, има линейка
16:10 / 25.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
10:23 / 25.12.2025
Варненска местност остана без вода за кратко
11:10 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.