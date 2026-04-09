Районна прокуратура – Шумен ръководи разследване за нанесена телесна повреда по хулигански подбуди в квартал в града

Районна прокуратура – Шумен ръководи работата по досъдебно производство за нанесена телесна повреда по хулигански подбуди. Във връзка със случая е задържан 27-годишен мъж. Предстои той да бъде привлечен към наказателна отговорност за извършеното през нощта на 7 срещу 8 април престъпление. Пострадалият е 54-годишен мъж, който е настанен за лечение и наблюдение в болнично заведение.

Двамата мъже се намирали в квартал "Гривица“ в град Шумен, като според първоначалната информация по случая употребявали алкохол. След възникнало напрежение помежду им, по-младият – Т.И., нападнал с удари по-възрастния и му нанесъл побой. Свидетели на случката предотвратили задълбочаване на конфликта и подали сигнал на телефон 112. На място пристигнал полицейски екип, който задържал 27-годишния Т.И., а медицински екип отвел в болнично заведение пострадалия.

По случая е образувано досъдебно производство, докладвано е на дежурен прокурор в Районна прокуратура – Шумен. Проведени са разпити. Назначени са експертизи. Предприети са действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се. След изготвянето на експертните заключения и приключване на всички разпити на свидетели, ще бъде преценено дали се налага изменение на правната квалификация на първоначално повдигнатото обвинение, като промяната ще бъде направена своевременно.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Шумен.