27-годишен мъж от Разград е задържан в полицейския арест в Шумен за нанесена телесна повреда. Малко преди 00:00 часа тази нощ в дежурната част на полицията е приет сигнал за възникнал побой на пл." Гривица" в града. Към мястото на инцидента са насочени екипи на охранителна полиция. На място е задържан 27-годишен мъж.

Изяснено е, че малко преди това той и още мъже употребили алкохол пл." Гривица". Без конкретна причина нанесъл удари със стъклена бирена бутилка в областта на лицето на 54-годишен шуменец. Спасителен екип на РСПБЗН- Шумен е оказал съдействие и е помогнал да бъде качен в линейка. Пострадалият е откаран в МБАЛ- Шумен. След преглед са установени счупени носни кости, четири предни зъба и контузия на бял дроб.

Настанен е за лечение в шуменската болница с опасност за живота.

В хода на допълнително извършената проверка е изяснено, че 27-годишният мъж от Разград, извършител на побоя, е обявен за издирване от РУ- Разград като подсъдим по наказателно дело. За извършено престъпление по чл. 129 ал. 2 във вр. с чл. 129 ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.