Сменят концесионера на минералната вода в Хисаря
С решението е определен едномесечен срок за сключване на допълнителното споразумение към концесионния договор с дружеството правоприемник "Консул“ ООД, съобщиха от правителствената информационна служба. Срокът започва да тече от влизането в сила на преобразуването - вливане по смисъла на чл. 262 от Търговския закон.
