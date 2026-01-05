В първите дни от новата година и с началото на официалното въвеждане на еврото у нас преходът към новата валута в малките населени места върви бавно и предпазливо. В селата Хотница и Русаля, край Велико Търново, и клиенти, и търговци все още предпочитат българския лев, а еврото засега остава по-скоро тема за разговор, отколкото реално средство за разплащане.В магазините хората продължават да плащат основно в левове. Мнозина признават, че все още не са се снабдили с евро и не бързат да го използват."Навсякъде предлагам левове, защото нямам евро, и също ми връщат левове“, казва пред БНТ местен жител.Други са категорични, че не очакват рязка промяна: "Още в лева си пазарувам. Няма на кого да вдигат цените търговците – просто няма кой да ги плати.“За чужденците, установили се в България, приемането на еврото изглежда по-естествено. Австралиецът Колин, който живее в Русаля, смята, че за страната това е логична стъпка като член на Европейския съюз. По думите му обаче местните хора не са особено впечатлени: "Българите са истински патриоти и левът, заедно с историята, е нещо, от което трудно биха се разграничили.“Най-силно новата валута се усеща в малките магазини, където преходът носи и най-много напрежение. В село Хотница собственикът на магазина признава, че не е успял да се снабди с достатъчно евро и в първите дни работи почти изцяло с левове."Стартирах притеснен – как ще връщам ресто в евро. Казвам на хората: платете ми в лева, защото нямам достатъчно евро за обмяна. Стресът е голям и за нас“, споделя търговецът.Той очаква реалното разплащане в евро да започне след 7 януари, когато пенсиите ще бъдат изплатени в новата валута."Тогава ще се завърти колелото, защото повече възрастни хора ще имат евро в себе си“, казва той.В село Русаля ситуацията е различна. Там подготовката за еврото е започнала още през лятото – със смяна на софтуер, закупуване на нов хардуер и заявяване на стартови пакети с евро монети и банкноти."Направихме всичко необходимо – два монитора за клиентите, актуализиран софтуер и стартови пакети. За малък магазин това е напълно достатъчно“, обяснява собственикът.Въпреки подготовката, и тук основното предизвикателство се оказва рестото. Някои клиенти купуват дребни стоки с банкноти с голям номинал, не толкова от нужда, колкото за да получат ресто в евро. Така наличностите бързо се изчерпват."Идват със 100 лева и купуват един хляб, само за да вземат евро. Това може да ни остави без банкноти много бързо“, казва търговецът.Очакванията на търговците са, че тези затруднения ще бъдат временни и ще отшумят в рамките на няколко дни – когато еврото реално влезе в портфейлите на хората и стане част от ежедневието и в най-малките населени места.