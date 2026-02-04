Собственикът на хижата Ивайло Калушев, в която беше извършено тройно убийство, е изпратил емоционално съобщение до майка си известно време преди телата да бъдат открити. Това съобщава bTV.В текста мъжът категорично отрича всякакви обвинения и твърдения, които биха могли да се появят след трагичния инцидент. "Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка“, пише той, като добавя, че той и други хора около него вече нямат сили "да се борят с тази кочина“.В съобщението се съдържат и неясни, но силно емоционални послания, свързани с опит да се помогне на "едно болно дете“, за което мъжът уточнява, че не става дума за Леон, а за момиче, "в твоя чест“, адресирайки се към майка си.Тонът на писмото преминава от оправдателен към философски и прощален. "Прости ми, благодаря ти от сърце“, пише още той и допълва, че майка му ще го "намери“, когато насочи мислите си към него."Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар“, гласи част от посланието.В края на текста мъжът призовава майка си да "погледне вътре в себе си и да се усмихне“, като завършва с думите: "Обичам те много. Бъди свободна“.Съобщението се разглежда от разследващите като част от събраните доказателства по случая.