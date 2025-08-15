Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще даде символично начало на ремонтните дейности в Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски" в град Шумен днес. Това съобщиха от пресцентъра на министерството. 

На място той ще се запознае с предстоящото реновиране на дома, финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост. След приключването му домът ще бъде разширен с нови сгради и ще осигури по-голям комфорт и самостоятелност за 110-те живеещи в него.

Министър Гуцанов ще даде старт и на изграждането на ново място, което ще осигурява среда, близка до семейната, за хора с психични разстройства, в с. Царев брод. Социалната услуга се също се строи със средства по НПВУ като част от инвестицията "Модернизация на дългосрочната грижа".

Министърът ще се срещне с хора с физически увреждания, подкрепяни в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в град Шумен.